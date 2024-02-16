Depremin Vurduğu Hatay'da Konteynerler Renkleniyor

Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan Erdoğan Akın, kentte bulunan konteynerleri boyayarak hayatı renklendiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina hasar görmüş ve 200 bine yakın insan konteyner kentlerde yaşamaya başlamıştı. İskenderun ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki amatör ressam Erdoğan Akın, hevesle çıktığı yolda hiçbir ücret almadan konteynerleri boyuyor. Renklenen konteynerler çocukların yüzünü güldürürken bu durumdan en çok amatör ressam mutlu oluyor. Geride kalan süreçte 50'ye yakın konteyneri boyayan Akın'ın hedefi kentteki tüm konteynerlerin renklendirilmesi. Akın'ın enkazdan çıkan bir vatandaşın elinden esinlenerek ortaya koyduğu el heykeliyse görünümüyle dikkat çekiyor.

"Yapılan çizimler çocukların çok hoşuna gidiyor"

Konteynerleri boyayarak depremzede vatandaşları rehabilete etmeye çalıştığını ifade eden Akın, "Konteynerlerde yaşayan değerli kardeşlerimiz için çok şey yapmak içimden geliyor. Fakat elimden bulunan resim yeteneğini hemşerilerime sunmak istedim. İnsanlar aidiyet merkezlidir, benim ve bizim mantığı vardır. Depremi yaşamış ve üzüntülü günler geçirmiş halkımıza rehabilitasyon bakımından fayda getireceği içinden sanat çok önemli dedim ve imkanım dahilinde önüme gelen konteyneri boyuyorum. Bizim buralarda 300'e yakın konteyner var, İskenderun genelinde 4-5 yerde konteyner kent var. Aslında bunların hepsini boyamak istiyorum. Yapılan çizimler çocukların çok hoşuna gidiyor. Bu tür çalışmalar halkımızın çok hoşuna gidiyor. Ben para kabul etmiyorum, resmi yaptığım konteyner sahibi Güleryüz gösterdiği zaman, bana bir çay ikram ettiği zaman benden zengini yoktur. Aslında sanatta budur" dedi.

Enkaz içerisinden çıkan insan elinden esinlenerek el heykeli çalışmasını ortaya çıkardığı ifade eden Akın, "El heykeli hazır bir materyaldi, şlk gördüğümde canlandıracağım dedim. 6 Şubat gecesi depremi yaşadığımızda ben evden bir an evvel çıktım. Çarşı merkezine geldiğimde, yıkılan bir binada kocaman bir el vardı. Elimi tuttu, ses veremedi. Elin sıcaklığını hissediyordum. Benim için halen bir travmadır. Çok uğraştım, çıkarmak mümkün değildi. Ben o şahsın vefat haberini 1 ay sonra öğrendim. O el benim için çok önemlidir, o eli canlandırmaya çalıştım. İnsanlar unutmasın istiyorum" şeklinde konuştu. - HATAY