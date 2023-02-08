Depremin vurduğu Adıyaman'da yıkılan yapılar dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok yapının yıkıldığı Adıyaman'da enkaz yığınları dron ile görüntülendi.

Adıyaman Atatürk Bulvarı Saat Kulesi ile yeni Valilik binası arasında yıkılan yapıların havadan görüntüsü depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Depremin üçüncü gününde yaralar sarılmaya çalışılırken, arama ve kurtarma çalışmaları da devam ediyor. İnsanlar da enkaz altındaki yakınlarının çıkartılmasını bekliyor. - ADIYAMAN