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Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve 2 çocuğu için mevlit okutuldu

Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve 2 çocuğu için mevlit okutuldu

Yerel Haberler

Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve 2 çocuğu için memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyünde ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve 2 çocuğu için memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyünde ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Balkusan Köyü Muhtarı Kazım Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanarak hayatını kaybeden sınıf öğretmeni olan oğlu Uğur Yılmaz ve 2 torunu için köy meydanında mevlit okutturarak yemek verdi. Okutulan mevlit programına köy halkı ve davetliler katıldı. Baba Kazım Yılmaz, acılarını paylaşarak düzenledikleri mevlit programına katılan herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın Altınözü ilçesinde yakalanan sınıf öğretmeni Uğur Yılmaz, kızı İnci (2), oğlu Mert (4) ve eşi Melike Yılmaz, yıkılan binanın altında kaldı. Enkazdan Uğur Yılmaz ile 2 çocuğunun cansız bedenine ulaşılırken, eşi ise yaralı olarak kurtarılmıştı. - KARAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kazım Yılmaz Uğur Yılmaz Karaman Hatay Yerel Haberler

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