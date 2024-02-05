Depremde hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın oğlu anlattı

6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybeden AK Parti 27. Dönem Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ı, oğlu Kaan Taş anlattı.

6 Şubat depreminde AK Parti 27. Dönem Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinden 27 kişi aynı apartmanda hayatını kaybetti.

Depremden bir gün önce Danışmanı Ahmet Demir'in nişan töreni için Ankara'dan Adıyaman'a gelen Milletvekili Yakup Taş, 6 Şubat depremine aile apartmanında yakalandı. Depremde bina yıkıldı. Yakup Taş ve eşi Emine Hanım Taş'ın da içinde bulunduğu 27 akrabası bu binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti.

Yakup Taş ve yakınları enkazdan çıkartılarak merkeze bağlı Börgenek köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Babasının mezarı başına gidip dua eden Yakup Taş'ın oğlu Kaan Taş, babasını anlattı.

Kaan Taş, "Danışmanı Ahmet Demir'in nişan merasimi için Adıyaman'a gelmişti. Nişanı yaptık, bir gün sonrada deprem felaketine aile apartmanında yakalandı. Babamla beraber toplam 28 kişi vefat etti. Babamı depremin ikinci günü saat 14.00-15.00 civarında çıkartabildik. Annem, yeğenlerim, amcalarım, kuzenlerim rahmetli oldu. Babam kendi halinde, toplumun içinde olan bir insandı. İnsanlar tarafından sevilen ve sayılan bir insandı. İçerisinde kırgınlığı olmayan hoşgörülü bir insandı. Herkesten bunu duymak bizi sevindiriyor. Bize bu yolda güzel bir miras bıraktı. Biz de onun mirasını devam ettirmeye çalışacağız" dedi. - ADIYAMAN