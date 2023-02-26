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Depremde bir evladını kaybeden annenin sözleri yürekleri dağladı

Yerel Haberler

Depremde bir evladını kaybeden annenin sözleri yürekleri dağladı

Hatay'ın Samandağ ilçesi enkaz altında çocuğunu kaybeden Gülfer Hüzmeli, "Çocuğum benden reçel istedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi enkaz altında çocuğunu kaybeden Gülfer Hüzmeli, "Çocuğum benden reçel istedi. Reçeli ona alamadan onu toprağa verdim" sözleriyle yürekleri dağladı.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Tüm Türkiye'nin birlikte hareket ederek yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde acı hikayeler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Sutaşı ilçesinde yaşayan Gülfer Hüzmeli enkaz altında 7 yaşındaki oğlu Yunus Emre'yi kaybetti.

Oğlunu kaybeden Hüzmeli, "Deprem olunca çocuklarım ve ben enkaz altında kaldık. 3 saat sonra babam beni kendi çabaları ile çıkardı enkazdan. Sonrada 2 çocuğu mu kurtardı. Ama üçüncü çocuğumu kurtarmaya fırsatımız olmadı. Çok kötü ve felaket bir deprem yaşadık burada ayakta duran binada yıkılmaya mahkum bir bina oldu artçılar hala devam ediyor. 7 yaşındaki çocuğum benden reçel istemişti o reçeli yedirmeye fırsatım olmadı melek oldu benim çocuğum" dedi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Samandağ Türkiye Hatay Yerel Haberler

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