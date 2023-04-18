Depremi yaşayan Kilis'te Kadir gecesinde camiler doldu taştı Kadir gecesinde çocuklar camileri yalnız bırakmadıKİLİS Kilis'te vatandaşlar Kadir Gecesi' inde Hacı Cümbüş ve diğer Camilere akın etti.

Depremi yaşayan Kilis'te Kadir gecesinde camiler doldu taştı

Kadir gecesinde çocuklar camileri yalnız bırakmadı

KİLİS Kilis'te vatandaşlar Kadir Gecesi' inde Hacı Cümbüş ve diğer Camilere akın etti.

Hacı cümbüş camisinde İl Müftüsü Alettin Bozkurt vaaz vererek kadir gecesinin öneminden bahsetti. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nde Kilisliler Hacı Cümbüş Camisine ve diğer camilere akın etti. Camilerin içerisinde yer kalmayınca çoğu vatandaş namazlarını avlu ve kubbelerin arasına açtıkları seccadeler üzerinde kıldı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kuran-ı Kerim okuyup, mevlit dinledi ve dua etti.