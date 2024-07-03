Üye Girişi
Haberler

Denizlili Gönüllüler İsrail Vahşetine Dikkat Çekmek İçin Yürüyüşe Geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlili altı gönüllü, İsrail'in Filistin halkına yaşattığı vahşeti gözler önüne sermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüşe başladı. Yürüyüş 20 gün sonra Hatay'da tamamlanacak.

Denizlili altı gönüllü, İsrail vahşetine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüşe geçti. Delikliçınar Yeni Camiden yürüyüşe başlayan gönüllüler, 20 gün sonra Hatay'a ulaşacak.

İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistin halkına yaşattığı vahşeti gözler önüne sermek için Denizlili altı gönüllü harekete geçti. Gazze Yürüyüş Platformu adı altında birleşen Hamidullah Ata, Fadıl Baş, Mustafa Türkan, Halil Çatal, Halil Işılak ve Ahmet Türkan Delikliçınar Yeni Camisinden yürüyüşe başladı. Platform üyeleri yürüyerek 20 günde ulaşmayı hedefledikleri Hatay'da etkinliği bitirecek.

5 ili yürüyerek geçecekler

Denizli'den başlayan farkındalık yürüyüşü kapsamında 20 gün içinde Afyon, Konya, Niğde, Adana'ya ulaştıktan sonra Hatay'a giriş yapacaklarını ve Reyhanlı'da yürüyüşü bitireceklerini anlatan Gazze Yürüyüş Platformu Gönüllüsü Hamidullah Ata, "Denizli – Hatay arası yaklaşık 900 kilometre. İsrail vahşetini bir kez daha gözler önüne sermek, farkındalık oluşturmak, insanların dikkatini Filistin'de yaşanan acılara çekmek için yürüyüş etkinliği organize ettik. Geçeceğimiz illerden de STK'ların desteklerini alacağız. Yürüyüşe altı gönüllü ile başladık. Geçiş yapacağımız illerden de bize destek vermek için katılacak arkadaşlarımız var" dedi.

"Zulme sessiz kalamayız "

İsrail zulmünün her zaman karşısında olduklarına dikkat çeken Ata, "Denizli'den rotamız Gazze olması niyetiyle yola çıktık. İnsanlığın onuru izzeti şerifi ve başta doğu Türkistan, Gazze olmak üzere yapılan zulme karşı sessiz çoğunluğun sesi olması niyetiyle inanmışlık ve adanmışlık ruhunun vermiş olduğu motivasyon ile Çınar Meydanı'ndan sırtımızda çantalarımızla yola çıktık" diye konuştu.

Yürüyüş 20 gün sürecek

Denizli'den başlatılan yürüyüşün 20 gün sonra Hatay'da tamamlanacağını belirten Ata, şöyle konuştu:

"Bütün insanlık adına diriliş ve uyanışın kıvılcımı olması temennisiyle yola revan olduk. Bu sessiz yürüyüşümüzün kitlelere hareket getirmesi ve bütün insanlığın ayaklanarak bu vahşete karşı kıyama durmasını hedeflemekteyiz. Yürüyüş 1 Temmuz'da Çınar Meydanı'ndan başlamıştır. Gazze yürüyüşümüz 20 Temmuz günü Hatay Reyhanlı sınırında son bulmasını hedefledik" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Denizli İsrail Hatay Yerel Politika Güncel Haberler

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Bakmadan Geçme

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı yüzde kaç? Memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 memur emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu? Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Kira zamları ne kadar olacak? Kira zam oranı kaç oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI AÇIKLANDI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı? TEFE- TÜFE ORANLARI NE OLDU? TEFE- TÜFE açıklandı mı? En çok hangi kategoride artış oldu? MEMUR ZAM ORANI! Memur zamları açıklandı mı? Memurlar ne kadar alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU | SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK? Memur emeklileri zam oranı ne? TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon oranı arttı mı? Enflasyon yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı? İsmail Yüksek neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Yüksek neden kadroda yok, cezalı mı? Orkun Kökçü neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Kökçü neden kadroda yok, cezalı mı? Avusturya'da bozkurt işareti yapmak neden yasak? Merih Demiral neden bozkurt işareti yaptı?
Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title