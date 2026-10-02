Denizli Valisi Köşger, İl Müftülüğünü ziyaret ederek din hizmetlerini değerlendirdi

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Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli İl Müftülüğünü ziyaret ederek kent genelinde yürütülen din hizmetleri, hayır faaliyetleri ve sosyal çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Köşger'i İl Müftüsü Abdullah Pamuklu karşıladı. İl Müftülüğündeki görüşmede, cami ve Kur'an kursu hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara yönelik dini ve manevi rehberlik çalışmaları ile sosyal faaliyetler değerlendirildi. Görüşmede Pamuklu, İl Müftülüğü tarafından Denizli genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında Vali Köşger'e bilgi verdi. Kentte yürütülen din hizmetlerinin yanı sıra hayır faaliyetleri ve toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal çalışmalar ele alındı.

Din hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede Vali Köşger, İl Müftülüğünün faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Köşger, yürütülen hizmetler dolayısıyla İl Müftüsü Pamuklu'ya teşekkür etti.

Ziyarette Vali Köşger, kısa süre önce babasını kaybeden İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'ya başsağlığı dileklerini iletti. Köşger, merhuma Allah'tan rahmet, Pamuklu ve ailesine sabır diledi. İl Müftüsü Pamuklu ise taziye dilekleri ve ziyaretinden dolayı Vali Köşger'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı