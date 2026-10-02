Haberler

Denizli Valisi Köşger, İl Müftülüğünü ziyaret ederek din hizmetlerini değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Valisi Köşger, İl Müftülüğünü ziyaret ederek din hizmetlerini değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Müftülüğünü ziyaret ederek din hizmetleri, hayır faaliyetleri ve sosyal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede babasını kaybeden İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'ya başsağlığı dileyen Köşger, hizmetlerden dolayı Pamuklu'ya teşekkür etti.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli İl Müftülüğünü ziyaret ederek kent genelinde yürütülen din hizmetleri, hayır faaliyetleri ve sosyal çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Köşger'i İl Müftüsü Abdullah Pamuklu karşıladı. İl Müftülüğündeki görüşmede, cami ve Kur'an kursu hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara yönelik dini ve manevi rehberlik çalışmaları ile sosyal faaliyetler değerlendirildi. Görüşmede Pamuklu, İl Müftülüğü tarafından Denizli genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında Vali Köşger'e bilgi verdi. Kentte yürütülen din hizmetlerinin yanı sıra hayır faaliyetleri ve toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal çalışmalar ele alındı.

Din hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede Vali Köşger, İl Müftülüğünün faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Köşger, yürütülen hizmetler dolayısıyla İl Müftüsü Pamuklu'ya teşekkür etti.

Ziyarette Vali Köşger, kısa süre önce babasını kaybeden İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'ya başsağlığı dileklerini iletti. Köşger, merhuma Allah'tan rahmet, Pamuklu ve ailesine sabır diledi. İl Müftüsü Pamuklu ise taziye dilekleri ve ziyaretinden dolayı Vali Köşger'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 112 sitede yayınlandı.
Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Soma'da madendeki göçükten kahreden haber! Bilanço ağırlaşıyor
Kemaliye'de anne ayı ve yavruları köy sokaklarında! Yiyecek ararken güvenlik kamerasına yakalandılar

Köy sokağında yiyecek aradılar! Anne ayı ve yavruları kamerada
Trabzonspor'dan tatsız prova

Trabzonspor'dan tatsız prova! Kardeş kulübüne kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'li İsmail Özdemir'den Perinçek'e şiirli 'Sedat Peker' yanıtı

"Sedat Peker'e nasıl sahip çıkarsınız?" tepkisine MHP'den şiirli yanıt
Portekiz, Ronaldo'suz çıktığı ilk maçta 4 golle kazandı

Ronaldo'suz ilk maçlarına çıktılar! İşte sonuç
Montella, 85 milyona seslendi ve futbolseverlerden istediği şeyi duyurdu

Montella, 85 milyona seslendi: Halkımızdan isteğim...
Attila Atasoy 53 yıllık müzik kariyerine noktayı koydu

53 yıllık müzik kariyerine nokta koydu! Ünlü şarkıcıdan şaşırtan veda
Antalya Muratpaşa'da bir şahıs, odasında helyum gazı dolu poşetle ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde bulundu! İçindeki madde korkunç
ABD'de bir öğrenci, okulda kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti

Kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti
Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu?

Bahçeli cezaevindeki bir isme Pervin Buldan'la selam yolladı