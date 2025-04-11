Denizli'nin Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

Denizli'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

DENİZLİ - Denizli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah yerini güzel görüntülere bıraktı. Buldan ilçesinin etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaz örtü ile kapladı.

Denizli'de hafta başından bu yana devam eden sağanak yağışlar, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar, özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde yağmaya başladı. Yüksel kesimler ve kırsal mahallelerin yanı sıra ilçe merkezlerinde de etkisini göstermeye başladı. Ayrıca kar yağışının ardından Buldan'da vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, 1100 rakımlı Buldan Süleymanlı, Kovanoluk, Yayla, Kaşıkçı ve Alandız mahallelerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışı etkili olurken, üreticiler yağan karın ardından yaşanılan kuraklığa çare olacağını, sebze ve meyve üretimine kar sağlayacağını ifade etti.