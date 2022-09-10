Denizli haberi | Babadağ Belediye Başkanı Atlı'dan Ankara Çıkarması

Edinilen Denizli gelişmesine göre Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ve beraberindeki heyet, Ankara'daki temasları kapsamında CHP Genel Merkezi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Yenimahalle Belediyesi'ni ziyaret etti.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ve beraberindeki heyet, Ankara'daki temasları kapsamında CHP Genel Merkezi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Yenimahalle Belediyesi'ni ziyaret etti.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Güne CHP Genel Merkezi ziyareti ile başlayan Başkan Atlı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Gülizar Biçer Karaca, Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Ahmet Akın, Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ve parti meclisi üyeleri ile görüştü.

Babadağ'da yapılan yatırımlar ve imza atılan sosyal projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Atlı, "Genel merkezimiz bizim için önemli bir güç ve motivasyon kaynağı. Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Denizlimizin gururu olan Gülizar Biçer Karaca vekilimiz olmak üzere bir dizi ziyarette bulunduk. Planladığımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Hem Rahvan At Yarışları hem de Babafest için davette bulunduk. Partimizin 99. yılında baba ocağı olarak gördüğümüz genel merkezimizde olmaktan onurluyuz" dedi.

BABADAĞ'A YATIRIM DEVAM EDECEK

Daha sonra Türkiye Belediyeler Birliği'ni ziyaret eden Başkan Ali Atlı, "İlçemize kazandırdığımız yeni iş makinesi ile ilgili süreç tamamlandı. Belediyeler Birliği tarafından finanse edilen iş makinesinin üretimi Devlet Malzeme Ofisi tarafından gerçekleştirildi. Yakın zamanda teslim edilecek. Hizmetlerin aksamaması ve hizmet kalitemizin artışı için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz. Babadağ'a yatırım yapmaya devam edeceğiz ve biliyoruz ki biz bu azim ile çalıştığımız sürece destekler de devam edecektir" diye konuştu.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, daha sonra da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti. Görüşmede ilçelerinde yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Atlı ve Başkan Yaşar faaliyetler, konusunda birbirilerine destek olacaklarını vurguladılar. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, daha önce sık sık ziyaret ettiği Babadağ'ı en kısa sürede tekrar ziyaret edeceğini belirtti.