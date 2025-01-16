Denizli'de yalnız yaşayan yaşlı adam 7 gün sonra ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, 4 katlı apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan 78 yaşındaki Ali Özdemir'den 7 gündür haber alınamaması üzerine oğlu ve komşuları şüphelenerek kapıyı çaldı. Kapıyı açmayan Özdemir'in evinden kötü kokular gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLELİ GÜNLER OLMUŞ

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler kapıyı açtı. Sağlık ekipleri evde Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin incelemesi sonucu Ali Özdemir günler önce hayatını kaybettiği belirlendi.Günler sonra ölü olarak bulunan Ali Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.