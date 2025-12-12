Öğrenciler babalarına ayakkabı yaptı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı öğrencileri teknik gezi programı kapsamında babaları için elleriyle ayakkabı yaptı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı Öğr. Gör. Dr. Fatma Filiz Yıldırım koordinasyonunda Yeşilyuva Ayakkabı Kooperatifine teknik gezi düzenledi. Öğr. Gör. Dr. Fatma Filiz Yıldırım'ın yürüttüğü Monte ve Finisaj dersi kapsamında gerçekleşen geziye, Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Özlem Yılmaz Karaboyacı da katıldı. Gerçekleşen gezi öğrenciler için bir atölye çalışmasına dönüştü.

Faydalı bilgiler edinen öğrenciler işletme sahiplerinden öğrendiklerini hemen uygulama fırsatı buldular. İşletme yetkilileri öğrencilerin babalarına hediye olarak verilmesini düşündüğü ayakkabıları bizzat kendilerine monte ettirdi. Babalarına hediye edecekleri ayakkabıların üretim sürecinde olmak öğrenciyi ayrıca mutlu etti. Oldukça keyifli ve öğretici olan bu teknik gezide firma sahipleri ev sahipliğinde gösterdikleri nezaket, cömertlik, yardım severlikle de takdir topladı. - DENİZLİ