Denizli'de Jandarma Teşkilatının 186. Yılı Kutlandı

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Denizli'de Jandarma Teşkilatının 186. Yılı Kutlandı
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Denizli Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte, jandarma motorize ekipleri ve esnaf kuryeler şehirde konvoy turu gerçekleştirdi.

Denizli'de Jandarma Teşkilatının 186. Yılına özel kentte konvoy turu

DENİZLİ - Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kapsamında Denizli'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Denizli Valiliği ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programda, jandarma motorize ekipleri ve esnaf kuryeler kentte konvoy halinde tur attı.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kapsamında Denizli'de etkinlik düzenlendi. Denizli Valiliği ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde düzenlenen programda, jandarma motorize ekipleri ile esnaf kuryeler kent merkezinde konvoy oluşturarak tur attı. Seyir Tepesi Otopark Alanı'ndan başlayan konvoy, Denizli'nin farklı noktalarından geçerek Pamukkale Güney Kapısı'nda son buldu. Program kapsamında Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Emin Başaran, jandarma teşkilatına katkılarından dolayı ödül takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAyla Havva:

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Haber YorumlarıAyla Havva:

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