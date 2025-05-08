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Denizli'de Gazeteci Mustafa Karapınar'ın Annesi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Gazeteci Mustafa Karapınar'ın Annesi Hayatını Kaybetti
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Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Mustafa Karapınar'ın annesi Fatma Karapınar, 3 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazında defnedilecek.

Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve birçok medya kuruluşunda çalışan Mustafa Karapınar'ın annesi Fatma Karapınar hayatını kaybetti.

Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve birçok medya kuruluşunda çalışan Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) üyesi Mustafa Karapınar'ın annesi Fatma Karapınar, geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı 3 aydır tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesine dün gece hayatını kaybetti. 1956 doğumlu olan Karapınar'ın pankreas tedavisi gördüğü, son olarak da böbrek yetmezliğinden diyalize girdiği belirtildi. Dün gece tedaviye cevap vermeyen Karapınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gazeteci Mustafa Karapınar'ın hayatını kaybeden annesi Fatma Karapınar'ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Akköy Mahalle Camisinde kılınacak namazın akabinde Akköy Mezarlığına defnedileceği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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