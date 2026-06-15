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Denizli'de duyarlı esnaftan kadınlara yönelik anlamlı farkındalık

Denizli'de duyarlı esnaftan kadınlara yönelik anlamlı farkındalık
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Denizli'de kafe işletmecisi Savaş Kahraman, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için iş yerinin önüne yazdığı destek mesajıyla zor durumdaki kadınlara güvenli bir sığınak oldu.

Denizli'de kafe işletmeciliği yapan esnaf, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekmek amacıyla iş yerinin önüne yazdığı mesajla farkındalık oluşturdu. Kahraman'ın bu girişimi, ihtiyaç anında kadınlar için güvenli bir kapıya dönüştü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıl önce kafe açan Savaş Kahraman, son yıllarda artan kadına yönelik şiddet olaylarına kayıtsız kalmadı. İş yerinin önüne yazdığı 'Sevgili kız kardeşim / ablam kendine güvende hissetmiyorsan bu kapı sana her zaman açık' destek mesajıyla zor durumda olan kadınlara kapısının açık olduğunu belirten Kahraman, kısa sürede bu çağrının karşılık bulduğunu ifade etti.

Zaman zaman yardıma ihtiyacı olan kadınların işletmeye geldiğini belirten Kahraman, gelen kişilere ilk olarak sakinleşmeleri için destek olduklarını ve ikramda bulunduklarını söyledi. Bu tür durumlarla birkaç kez karşılaştıklarını dile getiren Kahraman'ın girişimi, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdir topladı. Toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çeken Kahraman, kadına yönelik şiddetin son bulması temennisinde bulundu.

"Tüm içtenliğimizle yardıma ihtiyacı olan kadınları her zaman bekleriz"

Her gün artan kadın şiddetlerine yönelik dükkanın önüne bu yazıyı astığını ifade eden Savaş Kahraman; "Her gün artan kadın cinayeti ve bu tarz olaylar için bu tarz bir girişimde bulunduk. Yaşanan bu olumsuz durumlardan dolayı kadınlara yapılan bu şiddetler günümüzde maalesef ki yaşanmaktadır. Biz de bu durumlara istinaden dükkanımızın önüne böyle bir yazı yazmak istedik. Tüm içtenliğimizle yardıma ihtiyacı olan kadınları her zaman bekleriz. Yaklaşık 1 sene önce açtım dükkanı bu yazıya istinaden okuyup kadınlar geldi. Birkaç kez yaşadık bu durumu. Geldiklerinde ilk yaptığımız iş sakinleştirip ikramda bulunmak oluyor. Yeni yılda tüm dileğimiz kadın cinayetleri ve kadınlara yönelik şiddetlerin son bulması" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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