Denizli'de 192 bin 827 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Vali Coşkun miniklerin karne heyecanına ortak oldu

DENİZLİ - Denizli'de 192 bin 827 öğrenci karnelerine alarak yaz tatiline girerken, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, karne töreninde ilkokul öğrencilerine karnelerine ve hediyelerini dağıttı.

Denizli 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında sona gelindi. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi 784 anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden 192 bin 827 öğrenci karnelerini alırken 15 bin 461 öğretmen eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline girdi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Zaferiye Abalıoğlu İlköğretim okulunda miniklerin karne heyecanına ortak oldu. Karne törenine; Vali Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve okul öğretmenleri katıldı. İl protokolü öğrencilerine tek tek karnelerini ve hediyelerini verdi.

Miniklerin karne heyecanına ortak olduklarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Karne heyecanına ve mutluluğunuza ortak olmak için buradayız. Her bir öğrencimizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Mezun olan öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim süreçlerinde başarılar diliyoruz. Hepinizin yolu bahtı açık olsun inşallah. İyi tatiller diliyorum" dedi.