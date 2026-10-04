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Denizli Çivril'de sabah namazı buluşmasında camilerin manevi önemi vurgulandı

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Denizli Çivril'de sabah namazı buluşmasında camilerin manevi önemi vurgulandı
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Denizli Çivril'de 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Ali Kameroğlu Camisi'nde sabah namazı buluşması yapıldı. İlçe Müftüsü Erkan Önder programda camilerin manevi yönünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü tarafından Ali Kameroğlu Camisi'nde düzenlenen programa vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, geçmişten bugüne camilerde ve din hizmetlerinde görev yapan, hayatını kaybeden din görevlileri ile hayır hizmetlerinde bulunanlar için dua edildi.

İlçe Müftüsü Erkan Önder, programda yaptığı sohbette camilerin İslam tarihindeki ve toplum hayatındaki önemine değindi.

Camilerin yalnızca ibadet mekanları olmadığını belirten Önder, Hz. Peygamber döneminden itibaren camilerin eğitim, istişare, dayanışma ve sosyal hayatın önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Önder, camilerin fiziki olarak imar edilmesinin yanı sıra manevi yönünün güçlendirilmesinin de önem taşıdığını kaydetti.

Program, duaların ardından katılımcılara ikramda bulunulması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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