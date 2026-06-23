Haberler

Denizli Barosunun yeni başkanı belli oldu

Denizli Barosunun yeni başkanı belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, hakkındaki soruşturma süreci nedeniyle istifa etti. Yerine yönetim kurulu tarafından oy çokluğu ile Engin Yıldız seçildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün hakkında yürütülen soruşturma süreci nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından bu göreve Engin Yıldız seçildi.

Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, hakkında yürütülen soruşturma sürecinin baro kurumuna ve meslektaşlarına zarar vermemesi adına başkanlık görevinden istifa etti. Ufuk Kök'ün başkanlık görevinden istifa etmesi üzerine, Denizli Barosu Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplandı. Avukatlık Kanunu uyarınca mevcut yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan seçim sonucu, Denizli Barosu Başkanlığına oy çokluğu ile Engin Yıldız seçildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili, istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru

Kılıçdaroğlu'na Ayhan Bilgen'den sürpriz destek! Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak

Eski HDP'linin paylaştığı dilekçe, DEM Partilileri zora sokacak
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti

Trump açıkladı! 18 saatlik zirveden çıkan karar dünyayı şaşırtacak
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de deprem! 2 isim daha görevden alındı
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı