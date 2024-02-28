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Deniz Kuvvetleri Komutanı Savarona Yatında İncelemelerde Bulundu

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul'da onarım ve restorasyonu süren Savarona yatında incelemelerde bulunarak, uçak gemisi konsept tasarımı hakkında bilgi aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul'da onarım ve restorasyonu süren Savarona yatında incelemelerde bulunarak, uçak gemisi konsept tasarımı hakkında bilgi aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul'da bulunan İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisini (DPO) ziyaret etti. İstanbul Tersanesi'nde Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Savarona yatının onarım ve restorasyon faaliyetleri hakkında bilgi alan Oramiral Tatlıoğlu, Dizayn Proje Ofisi'nde yerli ve milli gemi tasarımına sahip MİLGEM ailesinin korvet ve fırkateynden sonra 3'üncü projesi olan TF-2000 muhribinin tasarım ve yol haritası ile 4'üncü projesi uçak gemisi konsept tasarımına ilişkin de incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ercüment Tatlıoğlu Savarona İstanbul Yerel Güncel Haberler

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