Deniz Kuvvetleri Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.

Deniz Kuvvetleri 8-12 Eylül tarihleri arasında icra edilen Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı'na ev sahipliği yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Doğu Akdeniz'de bayrağımız dalgalanıyor. 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında Deniz Kuvvetlerimiz, Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı'na ev sahipliği yapıyor. Böylelikle 8 Eylül'de gerçekleştirilen geçiş eğitimleriyle tatbikat resmen başlamış oldu" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
