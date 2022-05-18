Deniz Canlılarının Sihirli Dünyası Çocuklarla Buluşuyor - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü, deniz canlılarının sihirli dünyasını hikaye kitabında buluşturdu. Çocuklar için ücretsiz olarak dağıtılan kitaplarda boyama, bulmaca ve hikayeler de yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi balığı sevdirmek ve çocukların deniz canlılarına ilgisini artırmak için "Deniz Altında Bir Gün" adlı bir hikaye kitabı çıkardı. Kitap, Büyükşehir Belediyesi 'nin kurduğu Masal Evleri ve ilkokullarda dağıtılmaya başladı.

Dijital dünyadaki hızlı gelişimle okuma alışkanlığının giderek azalmaya başladığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Şube Müdürü Murat Polat, "Okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfederiz. Bizler de çocuklarımıza balığı sevdirmek, daha küçük yaşlarda doğru damak tadı oluşturmak ve eğlenerek bu eşsiz deniz canlılarını öğrenmelerini hedefledik" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali tarafından yayımlanan kitapta deniz canlılarının hikayelerinin yanı sıra balık yemeği tarifleri, çengel bulmaca, labirent bulmaca, deniz canlıları boyama etkinlikleri de yer alıyor. Ücretsiz olarak çocuklara ulaştırılan kitap, ilkokul öğrencilerine hitap ediyor.