Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20'nci yılı Sivas'ta kutlandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, "Türk Denetimli Serbestlik Sistemi 20. Yıl Sempozyumu" düzenledi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 yıl önce kurulan Türk Denetimli Serbestlik Sistemi nedeniyle sempozyum düzenledi. Program Sivas Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa; Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, hakimler, savcılar, kurum müdürleri, akademisyenler, hukuk fakültesi ve adalet meslek lisesi öğrencileri ile adliye, ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 yıllık gelişim sürecini anlatan kısa video gösterimi yapıldı.

"İnsanı merkeze alan çağdaş bir adalet anlayışının somut yansımasıdır"

Sempozyumda konuşan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, denetimli serbestlik sisteminin yalnızca bir infaz yöntemi olmadığını vurgulayarak, "Denetimli serbestlik; suçla mücadelede cezalandırmanın yanında, bireyi yeniden topluma kazandırmayı amaçlayan, insanı merkeze alan çağdaş bir adalet anlayışının somut yansımasıdır. Son 20 yılda sistemin geldiği nokta, kurumlar arası iş birliği ve fedakar personelimizin emeğiyle mümkün olmuştur" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen sempozyumda oturumların ardından, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Soycan ve Sivas Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Köksal tarafından oturuma katılan moderatör ve panelistlere plaketleri takdim etti. - SİVAS