Demokrat Parti, Soma'nın Sorunlarını Gündeme Taşıdı

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Demokrat Parti (DP) Soma İlçe Başkanı Oğuz Dinel, siyasetin toplumun sorunlarıyla ilgilenme sorumluluğu taşıdığını belirterek, "Siyaset, milletin derdiyle hemhal olma işidir. Demokrat Parti olarak Soma'da, Manisa'da ve Türkiye'de vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

DP'nin Soma'da düzenlediği basın toplantısına Genel İdare Kurulu Üyesi Nihat Onbaşıoğlu, DP Manisa İl Başkanı İdris Mecek, çevre ilçelerin ilçe başkanları, parti yöneticileri ve Somalı iş insanları katıldı. Toplantıda, santralin yerel ekonomi üzerindeki etkileri ile vatandaşların ısınma ve sıcak suya erişim konuları gündeme getirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DP Soma İlçe Başkanı Oğuz Dinel, siyasetin toplumun sorunlarıyla ilgilenme sorumluluğu taşıdığını belirterek, "Siyaset; milletin derdiyle hemhal olma işidir. Demokrat Parti olarak Soma'da, Manisa'da ve Türkiye'de vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Soma'da emekçilerin, esnafın, üreticinin ve emeklilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Dinel, çözüm odaklı bir siyaset anlayışı benimsediklerini vurguladı. Dinel, "Bizim siyasetimiz; kutuplaştıran değil birleştiren, ayrıştıran değil kucaklayan bir siyasettir. Yerelin sorunlarına çözüm üretme iradesiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

DP Genel İdare Kurulu Üyesi Nihat Onbaşıoğlu ise konuşmasında Soma ekonomisini doğrudan etkileyen yapısal sorunlara dikkati çekti. Doruk Madencilik işçilerinin hak arama mücadelesinin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Onbaşıoğlu, bu sürecin emek mücadelesi açısından önemli bir örnek olduğunu söyledi. Soma B Termik Santrali'nde yaşanan gelişmelerin yalnızca bir işletme sorunu olmadığını ifade eden Onbaşıoğlu, "Üretim kapasitesindeki düşüş, mali ve hukuki belirsizlikler ve icra sürecine kadar uzanan tablo, Soma ekonomisini derinden etkileyen bir krize dönüşmüştür. Bu kriz, esnaftan nakliyeciye, işçiden emekliye kadar tüm kenti etkileyen bir zincirleme sorun haline gelmiştir" dedi.

Soma'da gündemde olan ısınma sorununa da değinen Onbaşıoğlu, doğal gaz dönüşümünün vatandaş için yeni bir mali yük oluşturduğunu belirterek, "Isınma temel bir ihtiyaçtır. Ekonomik zorluk içindeki vatandaşa yeni yükler bindirilmemelidir. Soma'nın geleceği için ortak hareket edilmelidir. Artık herkes siyasi rozetlerini bir kenara bırakmalı. Bu sorun Soma'da yaşayan herkesin sorunudur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA