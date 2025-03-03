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Demokrat Eğitimciler Sendikası'ndan Tayin Hakkı İçin Destek Eylemi

Demokrat Eğitimciler Sendikası'ndan Tayin Hakkı İçin Destek Eylemi
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Demokrat Eğitimciler Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, üniversite idari personelinin tayin hakkı için yaptıkları eylemlere destek verdi. 2025 yılına rağmen tayin hakkının verilmediğini vurguladı ve Yükseköğretim Kurumu'na somut adımlar atması çağrısında bulundu.

Demokrat Eğitimciler Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç üniversite idari personellerinin tayin hakkı için yaptıkları eylemlere destek verdi. Güleç; "Yıl olmuş 2025 ve ne yazık ki bizler hala anayasal bir hak olan tayin hakkının verilmesi için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Somut adımlar atılmalı

Tayin hakkının verilmemesini insanın hayatını etkileyecek bir haksızlığa ve mağduriyete yol açtığını belirten DES Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç "7. Dönem Toplu Sözleşme 'de üniversite idari personeli için tayin sorununun çözümü için çalışma yapılacağı karar altına alınmasına rağmen pratikte bunun pek mümkün olmadığı görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu'nun Şubat 2024 itibariyle bir çalışma başlattığını biliyoruz. Hatta kamuoyuna yansıyan haberlere göre bu çalışmanın bittiği de ifade ediliyor. Ancak sorunun çözümüne dair somut bir adım atılmış değil." diye konuştu.

Aile yılında gelin bu işi çözün

Güleç açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bir kez daha Yükseköğretim Kuruna, üniversitelere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sesleniyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Aile Yılı'nda artık bu sorunu çözün ve üniversite idari personelinin yıllardır beklediği tayin hakkını verin. Yıl olmuş 2025 ve biz hala anayasal bir hak olan tayin hakkı gibi bir meseleyi konuşmak durumunda kalıyoruz. Bu durum bilhassa mazereti bulunan personeli ciddi anlamda mağdur etmektedir. Sorunun biran evvel çözülmesi elzemdir.

Çalışmalar bittiyse sağlıklı bir bilgilendirme yapılmalıdır

Yapılan çalışmalar tamamlandıysa süreç ile ilgili sağlıklı bir bilgilendirme biran evvel yapılmalı ve konunun mağdurlarına bu müjde daha fazla bekletilmeden verilmelidir.

Gerçekçi bir tayin sisteminin kurulduğuna inanmak istiyoruz

Puan üstünlüğüne dayalı adil bir tayin sisteminin kurulmuş olduğuna inanmak istiyoruz. Zira her ilimizde üniversite, üniversiteler bulunmaktadır. Rektörlerin insafına bırakılmış adil olmayan bir tayin sistemi konunun mağdurlarını oyalamaktan öteye geçmeyecektir." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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