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DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: Biz Halkın İçindeyiz

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DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, halk buluşmasında yaptığı konuşmada, halkın yanında olduklarını ve mücadele ettiklerini belirtti. Ayrıca AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na tepki gösterdi.

TACETTİN DURMUŞ

Dem Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Biz sabah akşam halkın içindeyiz, halkımızla beraberiz ve yan yanayız. Vallahi biz ne Meclis koridorlarında ne de bakanlık koridorlarında ihale kovalamıyoruz. Biz akşama kadar bu halk yoksul yaşamasın, bu halk ezilmesin diye mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu ülkede tek bir çocuk bile aç yatmasın, tek bir dil yok olmasın, tek bir inanç yok olmasın diye kelle koltukta mücadele ediyoruz" dedi.

Dem Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Faruk Gergerlioğlu, Kars İl Başkanlığı'nca düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Burada konuşan Kılıç Koçyiğit, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na tepki gösterdi. Koçyiğit, şunları söyledi:

"BİZ KELLE KOLTUKTA MÜCADELE EDİYORUZ"

"Bu Galip Ensarioğlu... Şimdi diyeceksiniz ki Kars'tan Diyarbakır'a cevap mı olur? Vallahi olur. Biliyor musunuz? Kendini bilmeyen, halkını bilmeyen, yolu bilmeyen insanlara söz söylemek cevap vermek lazım. Galip Ensarioğlu önünde Kürtçe 'baş göz üzerine' yazan bir otobüsün üstüne çıkmış konuşuyor. Peki biz Meclis'te Kürtçe 'baş göz üzerine' dediğimiz zaman ne oluyor; mikrofonlarımız kapatılıyor değil mi! İşte işte onlar 'Ankara'da kurt olup gelip Diyarbakır'da Kürt' olanlardır ama biz halkların ve inançların birliğini savunanlar olarak, yan yana yol yürüyenler olarak biz Kars'ta Azeri isek Ankara'da da Azeri'yiz. Kars'ta Terekeme isek Ankara'da da Terekeme'yiz. Kars'ta Kürt isek Ankara'da da Kürt'üz. Bizde öyle duruma göre kıvırmaca olmaz. Demiş ki; 'Ya bu 8 tane milletvekili seçtiniz. DEM Partili milletvekilleri için numaralarını biliyor musunuz, aradığınızda size dönüyorlar mı' diye sormuş. Şimdi ben soruyorum Kars'tan hanginiz aradığınız da biz dönmedik? Biz sabah akşam halkın içindeyiz, halkımızla beraberiz ve yan yanayız. Vallahi biz ne Meclis koridorlarında ne de bakanlık koridorlarında ihale kovalamıyoruz. Biz akşama kadar bu halk yoksul yaşamazsın, bu halk ezilmesin diye mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu ülkede tek bir çocuk bile aç yatmasın, tek bir dil yok olmasın, tek bir inanç yok olmasın diye kelle koltukta mücadele ediyoruz. Onun için Galip Ensarioğlu gibi kendini bilmezler, Soylu'nun ağzıyla Kürt halkına söz söyleyenler, kayyum sürecinin kapı bekçiliğini yapanlar ne Kürt halkına ne de DEM Parti'ye ne de bizim siyasal çizgimize söz söyleyemezler. Söz söyletmeyiz, hadlerini bilsinler. Buradan hadlerini bildiriyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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