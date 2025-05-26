DEM Parti'den Yargı Reformu ve Demokratikleşme Çağrısı

DEM Parti'den Yargı Reformu ve Demokratikleşme Çağrısı
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TMK, TCK, CMK ve infaz hukukunun ele alınarak, kapsamlı demokratikleşme paketlerinin Meclis'e sunulması gerektiğini belirtti. Siyasi tutuklular ve eşitsizlikler konusuna dikkat çekti.

Dem Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit: "TMK, TCK, CMK ve infaz hukukunun baştan sona ayıklanması gerekiyor ve bütün bu ayıklamalardan sonra da kapsamlı demokratikleşme paketleri hızlı bir şekilde Meclis'e getirilmesi gerekiyor"

ANKARA - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "TMK, TCK, CMK ve infaz hukukunun baştan sona ayıklanması gerekiyor ve bütün bu ayıklamalardan sonra da kapsamlı demokratikleşme paketleri hızlı bir şekilde Meclis'e getirilmesi gerekiyor" dedi.

Koçyiğit TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, infaz yasasındaki bazı uygulamalardan örnek vererek, "Cezaevlerinde çok sayıda 'siyasi tutuklu' bulunuyor. Yargılama ve cezanın infazı boyutuyla eşitsizlikler yaşanıyor. Bütün bu eşitsizlikler ve TMK'nın, TCK'nın, CMK'nın hızlı bir şekilde infaz hukukunun taranması ve burada örgütlü suçlar yani siyasi mahpuslar açısından bütün ayrımcı düzenlemelerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Terörle Mücadele Kanunu nedeniyle örgütlü suçlardan mahkum olanlar şartlı tahliye ve denetimli serbestlikten faydalanmıyor. Daha yapılacak çok iş var, bir yol temizliğine ihtiyaç var. TMK, TCK, CMK ve infaz hukukunun baştan sona ayıklanması gerekiyor ve bütün bu ayıklamalardan sonra da kapsamlı demokratikleşme paketleri hızlı bir şekilde Meclis'e getirilmesi gerekiyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te 'Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması çağrısına atıf yapan Koçyiğit, "Komisyon mutlaka ama mutlaka kurulmalıdır ve bu komisyon bu konu etrafında bu konuya özgü olarak kurulmalıdır. Yasal bir güvencede, yasayla kurulması gereken bir komisyon olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, AK Parti ile ne zaman görüşeceklerine dair sorusuna, "AK Parti grubuna randevu talep ettik. Yarın ya da öbür gün görüşmeyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Koçyiğit, yeni yargı paketine yönelik soruya, Kurban bayramından önce getirilmesini istediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Yerel
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