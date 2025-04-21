DEKAMER, Caretta Caretta'ların Yuvalama Sürecini Desteklemek İçin Çalışmalara Başladı

(MUĞLA) - Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda Caretta Caretta'ların güvenli bir şekilde yuvalamalarını ve yavruların denize ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarına başladı.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), her yıl olduğu gibi bu yıl da Caretta Caretta'ların güvenli bir şekilde yuvalamalarını ve yavruların denize ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarına hız verdi.

DEKAMER yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bu mucizevi yolculuğa bir kez daha tanıklık etmeye hazırlanıyoruz. Yuvaların çeşitli tehditlerden korunması ve yavruların güvenle denize ulaşması için gönüllü ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık" denildi.

Her yıl yerli ve yabancı gönüllülerin katkılarıyla yürütülen DEKAMER çalışmaları, bu yıl da geniş katılımlı bir gönüllü programıyla desteklenecek. Ekipler, gece devriyeleri ile sahildeki yuvaları tespit edecek, koruma kafesleri yerleştirecek ve bilimsel veriler toplayacak. Aynı zamanda ziyaretçilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları sezon boyunca sürecek.