Defne ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasında inşaat çalışmaları sürüyor
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde yapımı devam eden İlçe jandarma komutanlığı hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Proje sahasında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Masatlı, teknik süreç, fiziki gerçekleşme oranı ve tamamlanma aşamasına ilişkin yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.
Kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen projeyle, ilçedeki güvenlik altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı