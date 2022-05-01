Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Ramazan Bayramı mesajında "Umutlarımızın yeşerdiği, iyiliklerin filizlendiği nice bayramları birlikte görmemiz dileğiyle Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutlar, saygılar sunarım" dedi.

Defne Belediye Başkanı Güzel, Ramazan Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Farklı renklerin iç içe, kardeşçe yaşadığı şehrimizde bir bayramı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu içerisindeyim. Her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da iyilik, yardımlaşma, dayanışma ve sevgi kültürümüz öne çıksın. Birlik ve beraberliğimiz tüm dünyaya bir kez daha örnek olsun. Bayramın bereketi hanelerimize, ilçemize, şehrimize ve ülkemize mutluluk ve bereket katsın.

Umutlarımızın yeşerdiği, iyiliklerin filizlendiği nice bayramları birlikte görmemiz dileğiyle Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutlar, saygılar sunarım."