DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'i ziyaret etti
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, beraberindeki heyetle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'i ziyaret etti. Kassanov, Serim'e DATÜB'ün çalışmaları ve gelecek dönem planlamaları hakkında bilgi verdi ve Ahıska Türklerinin selamını iletti. Serim ise Türkiye Cumhuriyeti olarak DATÜB'e olan güçlü desteği bir kez daha ifade ederek ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov beraberindeki heyetle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'i ziyaret etti.
Ziyarette Kassanov, Serim'e DATÜB'ün çalışmaları ve gelecek dönem planlamaları hakkında bilgi vererek Ahıska Türklerinin selamını iletti.
Serim, Türkiye Cumhuriyeti olarak DATÜB'e olan güçlü desteği bir kez daha ifade ederek ziyaretten memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Ziyarette Kassanov'a Genel Başkan Yardımcısı İsmail Mamet, Genel Sekreteri Fuat Uçar eşlik etti. - İSTANBUL