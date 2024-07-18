DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'i ziyaret etti

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov beraberindeki heyetle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'i ziyaret etti.

Ziyarette Kassanov, Serim'e DATÜB'ün çalışmaları ve gelecek dönem planlamaları hakkında bilgi vererek Ahıska Türklerinin selamını iletti.

Serim, Türkiye Cumhuriyeti olarak DATÜB'e olan güçlü desteği bir kez daha ifade ederek ziyaretten memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyarette Kassanov'a Genel Başkan Yardımcısı İsmail Mamet, Genel Sekreteri Fuat Uçar eşlik etti. - İSTANBUL