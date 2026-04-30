Datça'da 8. Dönem Mahalle Afet Gönüllüleri Yemin Töreni düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde, 8. dönem Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) yemin ve belge teslim töreni gerçekleştirildi.

Datça'da düzenlenen törende, eğitimlerini tamamlayan yeni gönüllüler yemin ederek belgelerini aldı. Programa, daha önce eğitim almış Mahalle Afet Gönüllüleri ile operasyon ekibi de katılım sağladı. Törende konuşan MAG AME Muğla İl Temsilcisi Barış Muştu, gönüllülerin afetlere hazırlık sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Her bir gönüllümüz bu yapının temel taşıdır. Sahada, eğitimde ve her şartta gösterilen emek, disiplin ve dayanışma bizleri daha güçlü kılıyor" dedi. Yeni katılan gönüllülerle birlikte teşkilatın büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini ifade eden Muştu, sürecin bir son değil, daha güçlü bir başlangıç olduğunu vurguladı. Program, belge takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı