Darıca'da çocuklar Hayvanat Bahçesi'ni geziyor - Haberler

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Darıca'da çocuklar Hayvanat Bahçesi'ni geziyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Darıca'da çocuklar Hayvanat Bahçesi'ni geziyor

Çocuklara hayvan ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla yeni bir proje başlatan Darıca Belediyesi, ilçe genelindeki 5. sınıf öğrencilerini ücretsiz olarak Hayvanat Bahçesi'ne götürüyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çocuklara hayvan ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla yeni bir proje başlatan Darıca Belediyesi, ilçe genelindeki 5. sınıf öğrencilerini ücretsiz olarak Hayvanat Bahçesi'ne götürüyor.

İlçede okuyan öğrencilerin kültürel gelişimine katkı sağlamak için farklı projelere imza atan Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik çerçevesinde ilkokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir proje başlattı. Her yıl ilkokul öğrencilerine doğa sevgisini aşılamak amacıyla fidan dağıtan ve çeşitli etkinlikler düzenleyen Darıca Belediyesi, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokolle birlikte ilçe genelindeki tüm okullarda 5. sınıflarda okuyan 3 bin 544 öğrenci, ücretsiz olarak Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na götürülüyor. Çocuklara hayvan ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla başlatılan proje ile çocuklar hem hayvanat bahçesini geziyor hem de hayvanlar ve bitkiler hakkında bilgi sahibi oluyor. - KOCAELİ

Darıca'da çocuklar Hayvanat Bahçesi'ni geziyor

Darıca'da çocuklar Hayvanat Bahçesi'ni geziyor

Darıca'da çocuklar Hayvanat Bahçesi'ni geziyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Hayvanat Bahçesi, Hisarcık, Yerel, Haberler

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