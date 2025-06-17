Darıca'da Boş Araziye Atılan Salatalıklar Tepki Çekti

Darıca'da Boş Araziye Atılan Salatalıklar Tepki Çekti
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yol kenarındaki boş bir arazide çok sayıda salatalığın atılması, bir vatandaşın tepki göstermesine neden oldu. Olayı cep telefonuyla kaydeden vatandaş, bu durumu 'rezillik' olarak nitelendirdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çok sayıda salatalık boş araziye atıldı. Bu anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, "Bu ne rezilliktir?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş yol kenarındaki boş arazide salatalık yığınına rastladı. Gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, bu durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Olayı görüntüleyen kişi, yaşanan duruma tepki göstererek, "Yoldan geçerken gördüm, bu ne rezilliktir. Bu millete salatalığı, domatesi, patatesi, ucuzdan vermemek için böyle sokağa, boş arsaya atıyorlar. Burası Kocaeli. Pazarcıların yaptığı bu rezillik nedir? Bu ürünler tarladan kolaylıkla mı toplanıyor? Bunu kim yaptıysa Allah belasını versin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

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