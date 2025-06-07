Darende'de Yarım Asırdır Sürdürülen Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor

Darende'de Yarım Asırdır Sürdürülen Bayramlaşma Geleneği Devam Ediyor
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Malatya'nın Darende ilçesinde, Hacı Derviş Mahallesi'nde her yıl gerçekleştirilen toplu bayramlaşma etkinliği bu Kurban Bayramı'nda da yapıldı. Program kahvaltı ile başladı ve devamında geleneksel Darende Kebabı ikram edildi. Mahalle sakinleri, bu geleneği gelecek nesillere aktarma gayesiyle birlikteliğini sürdürmenin önemini vurguladı.

Malatya'nın Darende ilçesinde yarım asırdır devam eden toplu bayramlaşma geleneği, bu Kurban Bayramı'nda da yaşatıldı.

Darende'nin Hacı Derviş Mahallesi'nde her yıl bayram sabahı gerçekleştirilen toplu bayramlaşma etkinliği, bu yıl da Ilıcak mevkiinde mahalle sakinlerinin katılımıyla yapıldı.

Sabah saatlerinde mahalle konağında verilen kahvaltıyla başlayan program, ardından ikram edilen geleneksel Darende Kebabı ile devam etti. Bayramlaşma programı kapsamında mahalle sakinleri, birbirlerinin evlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Mahalle halkından Muharrem Apan, bu geleneğin toplumda dayanışmayı artırdığını belirterek, "Bu birlikteliği sürdürmekten gurur duyuyoruz. Amacımız, bu güzel geleneği gelecek nesillere de aktarmak" dedi. Mahalle sakinleri, yarım asırlık bu birliktelik geleneğini koruyarak bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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