Dalgıçlar denizden atık topladı - Haberler

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Dalgıçlar denizden atık topladı

İhlas Haber Ajansı - Ünsal Karka - Yerel
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Dalgıçlar denizden atık topladı Samsun Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar denizden atık topladı.

Dalgıçlar denizden atık topladı

SAMSUN - Samsun Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar denizden atık topladı.

5 Haziran Türkiye Çevre Haftası nedeniyle denize giren dalgıçlar plastik ve cam şişe, metal kutular ile ayakkabı, lastik, tahta çöp kutusu gibi çeşitli materyalleri dışarı çıkardı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Araba lastikleri, şişeler diğer başka materyaller var. Bunları geri dönüştürmek gerekiyor. Bu anlamda çok yazık. Hem de denizi kirletiyoruz. Denizimize gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Samsunlu hemşehrilerimizi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Bugün Samsun 13 tane mavi bayraklı plaja sahip. Pırıl pırıl sahilleri var. Bizim özellikle dikkat etmemiz gereken şey; kullandığımız her neyse, bunu sokağa sağa sola denize atmamamız gerekiyor" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Yerel

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