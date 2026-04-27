Dalamanlı hacı adayları kutsal yolculuğa hazır

Muğla İl Müftülüğü, Dalaman 1. kafile ile kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarını bir araya getirdi. Büyük bir heyecan ve manevi atmosferin hakim olduğu 'Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı', Muğla İl Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Kafilenin sevk ve idaresinden sorumlu olacak olan Kafile Başkanı ve Yatağan Müftüsü Durmuş Ali Çetmi başkanlığında düzenlenen programa; Dalaman 1. kafilede yer alan hacı adayları ile süreç boyunca kendilerine eşlik edecek din görevlileri katıldı.

Toplantı kapsamında, adayların ibadetlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Programda; ibadetin usulüne uygun şekilde nasıl ifa edileceği, ulaşım süreci ve kutsal topraklardaki konaklama düzenine dair teknik detaylar ve bölgede dikkat edilmesi gereken kurallar ve sağlık hususları üzerinde duruldu. Hacı adaylarının merak ettikleri soruların yanıtlanmasıyla devam eden program, yapılan duygulu bir dua ile son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı