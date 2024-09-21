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Dalaman'da Mevlid-i Nebi Haftası Kutlamaları Başladı

Dalaman'da Mevlid-i Nebi Haftası Kutlamaları Başladı
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Dalaman İlçe Müftüsü Zekariya Çallı, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı ziyaret ederek bu özel haftanın anlamı üzerine sohbet etti.

Dalaman İlçe Müftüsü Zekariya Çallı, Rebiülevvel Ayı'nın 12. günüyle başlayan Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları kapsamında Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı ziyaret etti.

Her yıl Rebiülevvel ayının 12. günü itibarıyla kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' temasıyla gerçekleştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, yüzyıllar boyunca ilim ve kültür bayramı olarak kutlanan mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlayarak, Peygamberimizin doğum gününü içinde barındıran bu haftayı 'Mevlid-i Nebi Haftası' olarak ilan etti. Bu kapsamda, Dalaman Müftüsü Zekariya Çallı ve beraberindeki personel, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Ziyaret sırasında, Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemi ve anlamı üzerine sohbetler yapıldı.

Kaymakam Mesut Yakuta, bu anlamlı günde Dalaman Müftüsü Zekariya Çallı ve personeline teşekkür ederek, Peygamberimizin öğretisinin ve değerlerinin toplumda yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Bu nezaket ziyaretinin, Mevlid-i Nebi Haftası'nın ruhunu yansıttığını ifade etti.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın çeşitli etkinliklerle gerçekleştirileceği belirtilirken, toplumun her kesiminin bu anlamlı haftaya katılım göstermesi teşvik edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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