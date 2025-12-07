Haberler

DAKE, Uluslararası Afet Yönetim Fuarı'nda Düzce'yi temsil etti

DAKE, Uluslararası Afet Yönetim Fuarı'nda Düzce'yi temsil etti
Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası Afet Yönetim Fuarı ve Zirvesi'nde arama kurtarma faaliyetlerinde kullandığı araç ve ekipmanları sergileyerek diğer ekiplerle bilgi alışverişinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Afet Yönetim Fuarı ve Zirvesi"nde (NADMEX) stant açtı.

Afetlere dirençli toplum oluşumuna katkı sağlamak amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren fuar, 4-6 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona davet edilen DAKE, kurduğu stantta arama kurtarma faaliyetlerinde kullandığı araç ve ekipmanları sergiledi.

Düzce depremlerinin ardından kurulan ve profesyonelleşen yapısıyla birçok ulusal ve uluslararası afette görev alan dernek üyeleri, fuarda diğer arama kurtarma ekipleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Vali Aslan'dan ziyaret

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve fuar organizatörü TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, DAKE standını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aslan, derneğin uluslararası bir organizasyonda yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
