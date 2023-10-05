Dağlıca saldırısının planlayıcısı teröristin öldürülmesi, Dağlıca'da yaralanan askeri sevindirdi

Dağlıca'da askerlerin şehit edilmesi emrini veren teröristin MİT operasyonu ile etkisiz hale getirilmesinin ardından Dağlıca'da piyade er olarak vatani görevini yapan İhsan Ulusoy büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Dağlıca'da askerlerin şehit edilmesi emrini veren teröristin MİT operasyonu ile etkisiz hale getirilmesinin ardından Dağlıca'da piyade er olarak vatani görevini yapan İhsan Ulusoy büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası İhsan Ulusoy, 2007 yılında Dağlıca'daki baskında üs bölgesinde görevli iken 12 silah arkadaşını şehit verdi, kendisi ile birlikte 16 asker de yaralandı. 2007 yılında Dağlıca'da düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı "Aslan Çele" kod adlı Müzdelif Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi sevinçle karşılandı. Dağlıca baskınını yaşayan ve çatışmada yaralanan 36 yaşındaki İhsan Ulusoy, teröristin öldürülmesini duyduklarında büyük mutluluk yaşadıklarını kaydetti. İhsan Ulusoy, bu haberi 16 yıldır beklediklerini ifade ederek, "16 yıl oldu çatışmada yaralanalı. Çok mutluyuz. Bu haberi almayı umutla bekliyorduk. Arkadaşlarım da mutlu, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Vatan sağolsun" dedi.

İhsan Ulusoy, 21 Ekim 2007'de Dağlıca baskını olduğunu, çatışmada yaralandığını anlatarak, "Çatışma gece 00.00'de başladı, sabaha karşı 5'te son buldu. İlk başta uzaktan tacizle başladı, sonra sızmalar başladı. Bir silah arkadaşım şehit oldu. Terörist beni görmedi, kum torbasının yanındaydım, o biraz daha açıktaydı. Ben el bombasıyla yaralandım. Terörist bana el bombası attı, arkama düştü. Belime kadar 7-8 tane el bombası parçası girdi" ifadelerini kullandı.

Gazi olmak istiyor

Çatışmada yaralandığını ve şarapnelle yaşadığını ifade eden Ulusoy, "Gazi" ünvanını alamadığını belirterek, "Benim gibi 23 bine yakın silah arkadaşlarımız, asker, polis, korucu, çatışmada vuruldu, kimisinde mermi, bende şarapnel parçası var ama devletimiz bize gazilik ünvanı vermiyor. Yüzde 40 uzuv kaybı istiyor. Bayrak için, vatan için mücadele ettik. Ama şu anda gazilik ünvanımız yok. Devletimizden madalya bekliyoruz, gazilik ünvanı bekliyoruz. Para istemiyoruz, gazilik ünvanı istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde 19 Eylül Gaziler Günü oldu, buruk girdim. Önümüzdeki yıla gazi olarak girmek istiyoruz" dedi. - KONYA