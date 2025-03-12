Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm

İmralı heyetine yeşil ışık yaktı
Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak

Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor

İddianame hazır! İşte 2 ünlü oyuncu için istenen ceza
Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Dağ Keçileri Tuz İçin Karayoluna İndi

Dağ Keçileri Tuz İçin Karayoluna İndi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağ keçileri, kışın buzlanmaya karşı ihtiyaç duydukları tuzu karayolunda buldu. Görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağ keçileri tuz ihtiyacını karşılamak için karayoluna indi.

Sincik- Kahta karayolu Sincik Boğazı mevkiinde görülen dağ keçileri cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Dağ keçileri kışın buzlanmaya karşı karayoluna serpilen tuzu yerken görüntülendi. Dağ keçileri burada bir süre tuzlandıktan sonra yeniden kayalık bölgeye doğru ilerleyerek gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fransız devi, ünlü kremini piyasadan toplatıyor
img

Bu sezon Fenerbahçe'de yapamadığını yeni takımında 22 dakikada yaptı
img

Bitcoin için kritik destek seviyesi belirlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi Sevcan'ı satırla öldüren cani hasta çıktı

Eşi Sevcan'ı satırla katleden cani hasta çıktı
Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü
Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Adı fırıldağa çıkmış kifayetsize rozet taktı

Özel'i bu fotoğraf üzerinden vurdu
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.