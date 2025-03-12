Dağ Keçileri Tuz İçin Karayoluna İndi
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağ keçileri, kışın buzlanmaya karşı ihtiyaç duydukları tuzu karayolunda buldu. Görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağ keçileri tuz ihtiyacını karşılamak için karayoluna indi.
Sincik- Kahta karayolu Sincik Boğazı mevkiinde görülen dağ keçileri cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Dağ keçileri kışın buzlanmaya karşı karayoluna serpilen tuzu yerken görüntülendi. Dağ keçileri burada bir süre tuzlandıktan sonra yeniden kayalık bölgeye doğru ilerleyerek gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel