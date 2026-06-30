Kahramanmaraş'ta dağ keçileri sitenin bahçesine kadar indi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde doğal yaşam alanlarından şehir merkezine kadar inen dağ keçileri, bir sitenin bahçesinde görüntülendi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir süre dolaşan keçiler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kuzey Çevre Yolu yakınlarında bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Dağlık alandan yerleşim alanına kadar inen dağ keçileri, yeşil alanda bir süre gezindikten sonra çevreyi izledi. O anlara tanıklık eden site sakinleri, karşılarında dağ keçilerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği keçiler, bir süre bahçede dolaştıktan sonra geldikleri yöne doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kentte zaman zaman doğal yaşam alanlarından yerleşim yerlerine kadar inen yaban hayvanları, hem doğanın zenginliğini gözler önüne seriyor hem de vatandaşların ilgisini çekiyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı