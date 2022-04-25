"Cumhuriyet Yolunda" Arsuz Expo Alanında Sahnelendi

İSKENDERUN, HATAY (ANKA) - Yazar ve şair Sunay Akın, Arsuz- İskenderun'daki EXPO alanında Hataylılarla buluştu. Akın, "Cumhuriyet Yolunda" isimli gösterisinde tarihin bilinmeyen yönlerini kendine has üslubuyla anlattı.

Sunay Akın, 24 Nisan'da Arsuz-İskenderun'daki EXPO alanında sahnelediği anlatısında, tam bağımsızlık mücadelesi tarihinin bilinmeyenlerine değindi. Akın, Türkiye'deki her vatandaşın manevi bir birikimle birbirine ve ülkesine bağlı olduğuna ve bu bağın da çok güçlü olduğuna vurgu yaptı.

Kurtuluş mücadelesinin ve Cumhuriyet'in adı duyulmayan kahramanlarını tarihin tozlu raflarından indirerek hikayelerinde yaşatan ve bu hikayeleri ülkenin geleceği çocuklar ve gençlerle paylaşan Sunay Akın'ın anlatısı büyük beğeni topladı. Çok sayıda kişinin duygulanarak izlediği gösteri sonunda sanatçı Sunay Akın ayakta alkışlandı.

ÇOCUKLARDAN AKIN'A ÇİÇEK

Gösteri bitiminde CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, çocuklarla birlikte sahneye çıkarak Sunay Akın'a çiçek verdi.