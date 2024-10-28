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Cumhuriyet'in 101. yılında Tatvan'da minik öğrencilerden coşkulu kutlama

Cumhuriyet'in 101. yılında Tatvan'da minik öğrencilerden coşkulu kutlama
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Cumhuriyet'in 101. yılında Tatvan'da minik öğrencilerden coşkulu kutlama Cumhuriyet'in 101. yılı kapsamında Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, 20 metrelik Türk bayrağını büyük bir gururla taşıdı.

Cumhuriyet'in 101. yılında Tatvan'da minik öğrencilerden coşkulu kutlama

BİTLİS - Cumhuriyet'in 101. yılı kapsamında Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, 20 metrelik Türk bayrağını büyük bir gururla taşıdı.

Cumhuriyet'in 101. yılı kapsamında Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Askeri ve polis araçlarının eşlik ettiği kortejde minik öğrenciler, 20 metrelik Türk bayrağını büyük bir gururla taşıdı. Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı bahçesinde yapılan törende, Kahraman şehitlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Programda, ana sınıfı öğrencilerinden Yiğit Kılıç, 'Komando Marşı'nı seslendirirken; Işıl Erva Desenli ise İstiklal Marşı'nı okudu. Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, programla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Anaokulu'ndaki 120 öğrencimiz ve öğretmenlerimizle birlikte Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nı ziyaret ettik. Bugünün anısına Mehmetçikle buluşmaya geldik ve hep birlikte Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutladık. Programda emeği geçen herkese, özellikle Mehmetçik'e şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Program, düzenlenen çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Yerel
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