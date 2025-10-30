Cumhuriyet Coşkusunda Düğün: Gelin ve Damat Fener Alayında

Antalya'nın Demre ilçesinde gece fener alayına katılan gelinle damat, ardından düğün salonuna geçip nikahlarını kıydırdı.

Demre'de dün akşam Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayında sıradışı görüntüler yaşandı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle vatandaşlar, bayram coşkusunu Demre sokaklarına taşıdı. Düğünleri olan Gülsüm Görgülü ve Bayram Kıvrak çifti ise, gelinliği ve damatlığıyla Cumhuriyet coşkusunu paylaşmak için yürüyüşe katıldı. Vatandaşların ve izleyicilerin ilgisini çeken çift, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Noel Baba Meydanı'nda son bulan kortej boyunca halkla birlikte yürüdü. Fener alayının ardından çift, düğün salonuna geçip nikahlarını kıydırdı. - ANTALYA