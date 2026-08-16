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Kritik Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Bilgin Eraslan atandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ve Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz görevden alındı.

Karar ile birlikte, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliklerine Metin Tarhan, Selahattin Özgündüz, Serdar Gazi Karababa, Timur Can Ulusoy, Davut Eskiocak, Eşref Doğan, Hacı Dursun Gümüşoğlu, Yahya Kalender, Alemdar Mustafa Yalçın, Hüseyin Uğurlu ve Muharrem Ercan atandı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Emin Özkan görevden alınarak yerine Cenk Ahmet Oğuzsoy getirildi.

Ticaret Bakanlığında ise Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ve Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz görevden alındı. Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran ve Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Göllüce atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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