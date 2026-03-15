Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Ramazan alayı"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ramazan alayında, çeşitli kurum ve etkinlik unsurlarıyla renkli bir kortej gerçekleştirildi. Yüz binlerce vatandaşın katıldığı etkinlik tekrardan vatandaşlarla buluştu.

"Külliye'de Ramazan" projesi, bu yıl da Ramazan ayı boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlarını ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl Ramazan ayında 500 bini aşkın vatandaşın ziyaret ettiği etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen Ramazan alayında ise çeşitli kurumlardan ve etkinlikler kapsamında yer alan unsurlardan oluşan bir kortej düzenlendi. Ramazan alayında sırasıyla, MSB Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Çizgi Film Maskotları, Muhafız Alayı Bandosu, Halk Oyunları Federasyonu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Ramazan davulcuları, Tahta Bacaklar Festival Ekibi, Nasreddin Hoca gibi unsurlar yer aldı. Kortej Yürüyüşü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina önünden başladı. Sergi Salonu önüne kadar devam eden bir yürüyüşü kapsadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Büyük tepki çeken yaptırım kararında geri adım atıldı
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak video: Savaşta bir ilk gerçekleşti
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu

Yok böyle misilleme! ABD'nin dev bankası yerle bir oldu
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi 'Yeraltı' oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış

Ayşegül'ün evine son giren kişi ünlü oyuncu çıktı
Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu

1 yılda bambaşka biri oldu! Son halini görenler inanamıyor
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak video: Savaşta bir ilk gerçekleşti
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Türk polisi yine gönülleri fethetti