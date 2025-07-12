Cumhurbaşkanlığı Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş, Üyeliğine ise Yusuf Öksüzömer atandı. Ayrıca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı ve bu suretle boşalan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren atandı, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir görevden alındı ve bu suretle boşalan Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Esma Ersin atandı. Karar ile birlikte Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliklerine 5 asil üye ve 5 yedek üye seçildi. - ANKARA