Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, Ankara'da sona erdi. Toplantıda, Türkiye'nin güvenlik stratejileri ve ulusal savunma politikaları üzerine önemli kararların alınması bekleniyor. Milli güvenlik meselelerinin değerlendirildiği bu toplantı, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ışığında güvenlik önceliklerini belirlemek açısından kritik bir öneme sahip.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel