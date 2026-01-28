Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Tamamlandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, Ankara'da sona erdi. Toplantıda, Türkiye'nin güvenlik stratejileri ve ulusal savunma politikaları üzerine önemli kararların alınması bekleniyor. Milli güvenlik meselelerinin değerlendirildiği bu toplantı, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ışığında güvenlik önceliklerini belirlemek açısından kritik bir öneme sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

