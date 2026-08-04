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Erdoğan'dan YAŞ kararlarına hayırlı olsun mesajı

Erdoğan'dan YAŞ kararlarına hayırlı olsun mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek Askerî Şûrada aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek Askeri Şürada aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını imzalamasının ardından "Bugün gerçekleştirdiğimiz Yüksek Askeri Şürada aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullanarak kararları imzaladığı anların fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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