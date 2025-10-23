Erdoğan Umman Sultanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Körfez turunun son durağı Umman'da temaslarına devam ediyor. Umman'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya geldi. Al Alam Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Erdoğan, Umman temasları kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek ardından da anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, onuruna verilecek resmi yemeğin ardından temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. - MASKAT